توزيع (2500) أسطوانة غاز لمنع قطع الأشجار شمالي كردفان





كشف منسق برنامج تسويق الثروة الحيوانية التابع لمشروع إيفاد بشمال كردفان د.بابكر أحمد آدم عن قيام البرنامج بتوزيع وتمليك عدد (2500) إسطوانة غاز مزودة بـ (موقد) تعمل بالنظام الدوار للأسر كافة بالولاية، لافتا لدورها في حماية الغابات من القطع الجائر، وأضاف “نفذ البرنامج مشروع (59) محطة مياه بشمال كردفان بتكلفة مالية كلية بلغت (400) مليون جنيه”.

وأكد د.بابكر في ورشة قياس المردود الاجتماعي للاستثمارات التنموية أمس أهمية الورشة لقياس وتقييم مردود تدخلات البرنامج بالولاية

وأشار لدور البرنامج في تأهيل المراعي من خلال إدخال تقانات الاستخدام الأمثل للمخلفات الزراعية، مؤكدا أن الغذاء الجيد يمثل 75% من نجاح تربية الحيوان.

وأوضح منسق الورشة مدير التقييم والمتابعة المركزي حسن تميس محمد أن قياس الأثر إحدى الآليات الغائبة عن عمل المنظمات والبرامج العاملة في مجال التنمية الريفية، مؤكدا دور هذه الورش في تقييم الأداء وتحديد الانحرافات ومعالجتها لتجويد الأداء والوصول للأهداف المرجوة، مبينا استهدافها (30) دارسا من ولايات البرنامج الـ (5) المتمثلة في (شمال وغرب كردفان، والنيل الأبيض والأزرق وولاية سنار)

وقال تميس إن الورشة تتخللها زيارات ميدانية للمشاريع التى نفذها البرنامج بولاية شمال كردفان لتقييمها وقياس أثرها ومردودها على المجتمعات الريفية.

الأبيض: معتصم حسن

صحيفة السوداني