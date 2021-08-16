اقبال متزايد في الاسواق العالمية على المحاصيل السودانية





أكد الاستاذ يوسف محمد احمد حبييي امين شعبة الحبوب الزيتية بالغرفة القومية للمصدرين بشمال كردفان أن هناك إقبالاً وطلبات متزايدة لمحاصيل الصادر بالولاية من الأسواق العالمية وذلك للسمعة الجيدة والميزات التفضيلية لمحاصيل شمال كردفان.

وأوضح احمد حبيبى في تصريح لوكالة السودان للانباء ان صادر الفول شهد موسما تسويقيا كبيرا خاصة في الفول المقشور النقاوه بجانب السمسم والكركدي وحب البطيخ والصمغ العربى الصادر بالهند ومصر.

وقال إن صادر الفول النقاوه لدولة الصين استمر تصديره بصورة جيدة مضيفاً ان شهري نوفمبر وديسمبر يعد من اهم شهور تصدير المحاصيل مضيفا ان هناك معوقات واجهت الصادر متمثلة في المشاكل الادارية ومشاكل العمالة والترحيل و الكرينات. وأكد حبيبي أن مبادرة شركاء الميناء للمصدرين والمستوردين لتطوير الصادرات عبر الموانيء تسهم كثيراً لحل المشاكل التي تم الاعلان عنها وتسريع الإجراءآت للمستوردين والمصدرين كاشفاً أن جملة عائدات صادر الفول السوداني بلغت 6 ملايين دولار لمحصول الفول واستعرض عددا من المعوقات التي أدت الى تدهور عمليات الصادر والحلول التي تسهم كثيراً في الارتقاء لصادر المحاصيل.

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