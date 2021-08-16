وزير المالية يصدر قراراً بتشكيل لجنة لمعالجة آثار إلغاء الدولار الجمركي على سيارات المغتربين والمواطنين المستوردة
أصدر الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي قراراً يقضي بتشكيل لجنة لمعالجة آثار إلغاء الدولار الجمركي على سيارات المغتربين والمواطنين المستوردة ، وذلك من أجل تخفيف آثار إلغاء الدولار الجمركي على شرائح المغتربين والمواطنين الذين قاموا بإستيراد عربات للاستعمال الخاص وفقاً للإجراءات المتبعة قبل صدور قرار الإلغاء.
وتقرر تشكيل اللجنة من الجهات ذات الصلة لتنفيذ عدة مهام واختصاصات منها إستلام ودراسة الطلبات المقدمة من المتضررين من القرار من مغتربين ومواطنين ، وتحديد المستندات المطلوبة التي تؤكد بدء أو إكتمال الإجراءات قبل تاريخ صدور القرار ، إضافة إلى وضع معايير وشروط محددة يجب استيفائها عند دراسة وتقييم الطلبات المقدمة وتحديد المستحقين وإبعاد غير المستوفين للشروط. وستحدد اللجنة فترة محددة لإستلام الطلبات وتعلن عنها لاحقاً. كما تتم التوصية من قِبل اللجنة بالمعالجات المناسبة لكل حالة استناداً على المعايير والشروط التي تحددها اللجنة.
تعليق واحد
السيد وزير المالية بقرارك ده فكيت رقبتك من النار انا مقيم بالامارات منذ اكثر من 15 عام وقدر الله لي ان اشتري سيارة بوكس هايلوكس موديل 2021 للاستخدام الشخصي لله الحمد والشكر وقمت بالشراء والشحن اول شهر يونيو وقبل صدور قرار وزير التجارة بيوم واحد فقط اي يوم 6 يونيو وصلت سيارتي لميناء جدة وصدر قرار وزير التجارة بتاريخ 7 يونيو وتم شحن سيارتي عن طريق الوكيل بعد ذلك بايام قليلة نسبة لحجوزارت الوكيل وتم ارجاع سيارتي من ميناء سواكن وقمت مرة اخرى بشحنها للسودان من ميناء جدة وتم تطبيق قرار رفع الجمارك ومطالبتي بدفع ما يقارب 14 مليار جنيه وبطبيعة الحال لا يمكنني دفع هذا المبلغ الكبير جدا والذي لم يكن في الحسبان لانني عندما قمت بشراء السيارة سألت من قيمة الجمارك وقتها ثم توكلت على الله وبعد رفع الجمارك بهذه القيمة لم يكن لي أي خيار سوى ان اترك سيارتي للجمارك أو ان اقوم ببيعها وانا الذي حمدت الله كثيرا بعد هذه المدة الطويلة من الاغتراب شاءت ارادة المولى عزوجل ان تكتب لي امتلاك هذه السيارة لم يكن لي أي خيار آخر غير أنني فوضت امري لله وقلت بأنني سأكون خصيم من اجحف في حقي باصداره مثل هذا القرار يوم القيامة فلو كنت اعلم بقيمة الجمارك المرتفعه هذه ما كنت قد اشتريت السيارة اساسا ولكن ان يتم وضع المقصلة في عنقي من المسؤولين بهذه الطريقة ومطالبتي فقط بالدفع مع عدم قدرتي على دفع هذه القيمة العالية جدا للجمارك فهذا ظلم لحق بي لا يرضاه رب السموات والارض لذلك دعوت الله ان اكون خصيم كل من سبب لي الظلم والضرر نتيجة هذا القرار المجحف في حقي لذلك اقول لك يا سيادة وزير المالية بتكوينك لهذه اللجنة وانصافنا والوقوف معنا انا ومثلي ممن وقع ضحية هذا القرار لعمري انه موقف يبرئ ذمتك امام المولى عزوجل ويفك رقبتك من النار بدعاء المظلوم الذي ليس بينه وبين الله حاجب …