كباشي يؤكد حرص المجلس على إكمال الأجهزة العدلية





إطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي ، على الأسس والمعايير التي اعتمدتها اللجنة القانونية للحرية والتغيير فى إختيار المرشحين لرئاسة القضاء. وأكد سيادته، لدى لقائه بالقصر الجمهوري اليوم، وفد اللجنة القانونية للحرية والتغيير، حرص مجلس السيادة على إكمال الأجهزة العدلية لأهميتها فى سير العدالة. (بحسب سونا) الأستاذ نبيل أديب عضو اللجنة، فى تصريح صحفي، عقب اللقاء، أن اللجنة أطلعت عضو مجلس السيادة، الفريق اول ركن كباشي، على أسس اختيار رئيس القضاء، مبيناً أن اعتبارات اللجنة فى الإختيار جاءت متوافقة مع الاعتبارات التى سيتخذها مجلس السيادة فى إختيار المرشحين. وأضاف أديب ، أن وفد اللجنة طالب بالإسراع فى إتخاذ قرار تعيين رئيس القضاء، مشيراً لتأمين اللقاء، على إستمرار التواصل بين اللجنة ومجلس السيادة.

الخرطوم( كوش نيوز)