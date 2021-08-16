النيل يوالي المحافظة على مستواه فوق منسوب الفيضان بالخرطوم





سجل منسوب النيل عند الخرطوم اليوم 17.16 متراً أقل من أعلى منسوب للفيضان بـ 50 سم وسجل الإيراد عند الحدود السودانية الأثيوبية بينما سجل النيل الأزرق 643 مليون متر مكعب و نهر عطبرة 342 مليون متر مكعباً وتوقع البيان اليومي لحالة الفيضان إستقرار قطاعات الروصيرص – الخرطوم، قطاع مروي – دنقلا وقطاع الخرطوم، – شندي، وارتفاع قطاع شندي – عطبرة بمعدل 3 سم، وارتفاع قطاع عطبرة – مروي بمعدل 13 سم، . فيما تنبأ (بحسب سونا) منسوب النيل غداً الثلاثاء في ود العيس 20 سم ليسجل 16.68 متراً وكان قد سجل اليوم 16.88 متراً وارتفاعه في ود مدني 7 سم ليسجل 19.97 متراً حيث سجل اليوم 19.90 متراً وانخفاضه في الخرطوم بمعدل 3 سم ليسجل 17.13 متراً حيث سجل اليوم 17.16 متراً واستقراره في شندي ليوم الغد عند معدل 17.81 متراً، وانخفاضه في عطبرة 9 سم ليبلغ 15.97 متراً وكان قد سجل اليوم 16.06 متراً، واستقراه في مدينة دنقلا لنفس معدل اليوم 15.21 متراً. واشارت اللجنة لاستمرار تخفيض التصريفات خلف سد جبل الأولياء الى 60 مليون متر مكعب في اليوم وخلف سد الروصيرص الى 570 مليون متر مكعب في اليوم – الى حين إشعار آخر – لتخفيف حدة الفيضان. وناشد بيان اللجنة المواطنين في كل القطاعات أخذ كل التحوطات اللآزمة.

الخرطوم (كوش نيوز)