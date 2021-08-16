الدفاع المدنى بنهرالنيل تقف على المناطق المتاثرة بارتفاع منسوب النيل





وقف الاستاذ شرف الدين السيمت رئيس دائرة التوجيه والدكتور ناصر رئيس دائرة الثروة الحيوانيه بولاية نهر النيل أعضاء غرفة الطوارئ بالولاية بحضور الجهات الهندسية بوزارة البنى التحتية اليوم وقفوا على أوضاع المواطنين بمنطقة الحسبلاب بالوحدة الإدارية سولا بمحليه عطبرة حيث اطمأنوا على الموقف الراهن من ارتفاع منسوب النيل الذى تسبب فى إنهيار عدد من المنازل التى تحازى مجرى النيل وتهدد باقى المنطقة بالهدام و (القواص )جراء المياه التى تتسرب تحت الارض مؤكدين متابعتهم اللصيقة للوضع و سعى حكومة الولاية فى إيجاد حل جذرى لمعالجة المنطقة التى أكد اهلها ان الحل هو إيجاد وتخطيط منطقة أمنه (قريه نموذجية ) يمكن الانتقال اليها و الاستقرار فيها لان هذه المناطق بالضفة الغربية على وجه العموم لم تعد أمنه بسبب الامطار والسيول والفيضانات التى دمرت منازلهم. هذا وقد وقف من قبل المهندس المعتصم الطاهر مدير عام وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية رئيس غرفة الطوارئ بالولاية (بحسب سونا) الوضع واكد على عمل التروس والحمايات وان الجهات الهندسية فى وزارة البنى التحتية تعمل بالاليات لمحاولة تقليل الأضرار الناتجه عن الهدام فى تقويه التروس والحمايات مشيدا بوقوف ودعم شركه الراجحي للاسمنت بالعديد من الآليات التى تساهم بصورة كبيره فى نقل الردميات للتروس بالمنطقة مشيرا إلى أنهم فى حكومة الولايه حريصون لوضع حلول جذرية لأمن واستقرار المواطنين والمحافظة على أرواحهم وممتلكاتهم .

الخرطوم (كوش نيوز)