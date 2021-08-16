الإمارات تصنع «الأمطار» لمواجهة الطقس الساخن





مع ارتفاع درجة حرارة العالم بسبب تغير المناخ، تبحث بعض البلدان عن طرق لطقس أكثر برودة. مؤخرًا، يستخدم المركز الوطني للأرصاد الجوية في دبي، الإمارات العربية المتحدة، تكنولوجيا الطائرات بدون طيار لإطلاق أشعة الليزر على السحب لتوليد هطول الأمطار. نشرت خدمة الطقس الرسمية في البلاد مقطعي فيديو على Instagram يوضحان التكنولوجيا المستخدمة. في يونيو، وصلت درجة حرارة دبي إلى 125 درجة فهرنهايت، ويبلغ متوسط ​​هطول الأمطار في الدولة أربع بوصات سنويًا.(بحسب المصري اليوم) أنفقت الإمارات 15 مليون دولار على 9 مشاريع لتشجيع هطول الأمطار على الأمطار خلال السنوات القليلة الماضية، وفقًا لمجلة فوربس. في مارس، بحثت الدولة لاختبار المشروع ثم تعاونت مع جامعة ريدينغ في المملكة المتحدة، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية. تشمل البلدان الأخرى التي تستخدم هذه التقنية لحلول هطول الأمطار الولايات المتحدة. في عام 1923، بدأت الولايات المتحدة في استخدام البذر السحابي، والذي يستخدم يوديد الفضة المسحوق لإنشاء تجمعات مائية في الهواء. في الآونة الأخيرة، في 13 يوليو 2021، سجل وادي الموت، كاليفورنيا، أعلى درجة حرارة للأرض منذ عام 2017، عند 128 درجة.

الخرطوم (كوش نيوز)