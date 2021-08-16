النائب الأول لرئيس مجلس السيادة يلتقي وفدالادارات الاهلية بجبل مرة





التقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة ، قائد قوات الدعم السريع الفريق أولا محمد حمدان دقلو ،بمكتبه الاثنين بوفد الإدارات الأهلية بجبل مرة وجبل سي في حضور المقدوم صلاح الدين محمد الفضل نائب سلطان عموم دارفور وناقش اللقاء الأوضاع الأمنية والعودة الطوعية وتأمين الموسم الزراعي. وتقدم المقدوم صلاح الدين محمد الفضل وفق ( سونا) بالشكر للنائب الأول ولقوات الدعم السريع للجهود الكبيرة التي بذلتها القوات في تقديم المساعدات إلانسانية للمواطنين في مناطق جبل مرة وغيرها من المناطق لاسيما منطقة قصة جمت التي تأثرت ببعض الاحداث مؤخرا، وأشار المقدوم الى جهود حفظ الامن وتأمين المواسم الزراعية مما كان له الأثر البالغ في الإستقرار والعودة الطوعية للمواطنيين ، وقال إن وجود قوات الدعم السريع مهم في استقرار الأوضاع في المنطقة . من جانبه، وصف الشرتاي آدم اتيم نور شرتاي دار طرة بجبل مرة ، لقاء الادارات الأهلية بجبل مرة مع النائب الأول بالناجح، وعدد الشرتاي إنجازات الدعم السريع في المنطقة بتأمين المواطنين وفتح الطرق وتأمينها، إلى جانب تأمين القوافل مما ساعد في انسياب السلع الاستراتيجية للمواطنين، فضلا عن تأمين حركة وصول المنظمات الانسانية التي تقدم الخدمات في المنطقة،مشيراً الى قوات الدعم السريع عملت على بسط الأمن في مناطق جبل مرة، مما ساهم في جلوس طلاب الشهادة السودانية للامتحانات خلال الثلاث اعوام المنصرمة مبيناً ان الطلاب لم يجلسوا للامتحانات في مناطقهم منذ العام 2003 ، وقال:”لكن بعد دخول الدعم السريع للمنطقة في 2019 جلس الطلاب للامتحانات بمناطقهم في جبل مرة”. وشكر الشرتاي مجهودات الدعم السريع في بسط الأمن والسلام وحراسة العائدين من المعسكرات وتأمين المواسم الزراعية ورتق النسيج الاجتماعي. والى ذلك هنأ الشرتاي حسن أبكر سليمان شرتاي منطقة مري، نيرتتي، طور، قولو النائب الأول على المجهودات الكبيرة التي حققتها قوات الدعم السريع في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في مناطق جبل مرة ، وقال إن الدعم السريع في منطقة جبل مرة أدت دوراً فاعلاً، وأضاف “اختفت ظواهر القتل والنهب بفضل الدعم السريع”، مشيراً إلى أنه طلب من النائب الاول زيادة القوات في منطقة جاما ونيرتتي لسد الثغور. من جانبه قال الشرتاي يوسف عبد الله شرتاي جبل سي، إن الوفد ناقش مع النائب الأمن وأوضاع المواطنين والنازحين في المعسكرات وقضايا تأمين الموسم الزراعي، وأضاف أن النائب استجاب لطلب الوفد بزيادة قوات الدعم السريع بالمنطقة لحماية المواطنين إلى جانب تأمين الموسم الزراعي، ووصف الشرتاي دور الدعم السريع في المنطقة بالكبير.

الخرطوم ( كوش نيوز)