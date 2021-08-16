وزير المالية يصدر قراراً بتشكيل لجنة لمعالجة آثار إلغاء الدولار الجمركي على سيارات المغتربين والمواطنين المستوردة





أصدر الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي قراراً يقضي بتشكيل لجنة لمعالجة آثار إلغاء الدولار الجمركي على سيارات المغتربين والمواطنين المستوردة ، وذلك من أجل تخفيف آثار إلغاء الدولار الجمركي على شرائح المغتربين والمواطنين الذين قاموا بإستيراد عربات للاستعمال الخاص وفقاً للإجراءات المتبعة قبل صدور قرار الإلغاء. وتقرر تشكيل اللجنة من الجهات ذات الصلة لتنفيذ عدة مهام واختصاصات منها إستلام ودراسة الطلبات المقدمة من المتضررين من القرار من مغتربين ومواطنين ، وتحديد المستندات المطلوبة التي تؤكد بدء أو إكتمال الإجراءات قبل تاريخ صدور القرار ، إضافة إلى وضع معايير وشروط محددة يجب استيفائها عند دراسة وتقييم الطلبات المقدمة وتحديد المستحقين وإبعاد غير المستوفين للشروط. وستحدد اللجنة فترة محددة لإستلام الطلبات وتعلن عنها لاحقاً. كما تتم التوصية من قِبل اللجنة بالمعالجات المناسبة لكل حالة استناداً على المعايير والشروط التي تحددها اللجنة.

الخرطوم (كوش نيوز)