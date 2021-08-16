إحالة شاهدين إلى متهمين في قضية الشهيد محجوب التاج





أعلن أحمد عمر التني ؛ المتحري الثاني_وكيل النيابة في قضية الشهيد محجوب التاج إحالته

الشاهدين علي عثمان و صلاح أحمد إلى متهمين بناءاً على تواجدهما في مكان الحدث و التناقض في أقوالهما و ما ورد في يوميات التحري .

و نقلت وكالة السودان للأنباء “سونا” عن عمر قوله إن أسباب وفاة المجني عليه من واقع التحري هي للضرب بالعصي و الهروات الكهربائية من قبل مجموعة تزيد عن (5) أفراد من منتسبي جهاز الأمن و المخابرات في أماكن متفرقة من جسمه و رأسه.

و أشار في جلسة المحكمة و التي عقدت اليوم “الاثنين” إلى أن عملية إسعاف المجني عليه استغرقت وقتاً طويلاً في وقت كان فيه ملقي على الارض .

و قال إن ما قامت به قوات الأمن كان عملاً ممنهجاً لجهة أنها بدأت مرتبة ومنظمة في خطواتها التي اتبعتها عند نزولها إلى موقع الحدث في ذات توقيت وقوع المجني عليه.

باج نيوز