فيفي عبده تكشف السر وراء شرائها 3 مدافن





كشفت الفنانة فيفي عبده، خلال لقاء تلفزيوني نادر عبر شاشة «ART» مع الإعلامية هالة سرحان، عن سر زيارتها الدائمة للمقابر .

وفسَرت فيفي عبده، خلال اللقاء الذي جمعها مع والراحلة تحية كاريوكا، والفنانة نجوى فؤاد. حرصها الدائم على زيارة مقابر من تعرفهم، قائلة: «أنا بحب ده جدا.. بتعظ مؤمنة بشئ ممنوش فراغ ولا مناقشة إن الموت في أي لحظة».

وأوضحت فيفي عبده أن السبب وراء شرائها 3 مدافن، عدم توفر مكان لدفن والدها عندما توفي ليتم التواصل مع إحدى الجمعيات لتؤمن له المكان للدفن.

وتابعت: «البلد اللي أبويا منها عملين جمعية.. ومدافن مفيش فيها مكان الناس تترحم على الميت، شمس وسواد وعياط».

وعليه قررت «فيفي» شراء المدافن رغم أن والدتها لم ترحب بالأمر في البداية، متابعة: «أنا جبت تربتي وشايفاها وجميلة ولذيذة وعملة أوضة ليا.. حسه إنه ده المكان الأخير اللي الإنسان يعيش فيه، ده واقع الدنيا مزيفة يعني الغش والخداع.. ده مكان نقي، مش بيقولوا لو ضاقت الصدور روحوا إلى القبور».

كما تحدثت عن السر وراء قوتها فيما يخص تقبلها للموت، إن موقف موت والدها وهي صغيرة أعطاها الشجاعة حيث اعتبرت نفسها بمثابة رجل المنزل.

الأمارات نيوز