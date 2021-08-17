طرق فعالة لطرد الذباب من المنزل نهائياً.. جربوها





يعد الذباب من الحشرات الغير مرغوب برؤيتها، حيث يعد ناقل للجراثيم، التي تتسبب في الإصابة بأمراض خطيرة، من خلال الطعام الذي يقف عليه، لذا يجب أن يتم التخلص من وجوده بالمنزل.

لهذا السبب سنقدم لكم طريقة فعالة للتخلص من الذباب:

لمنع دخول الذباب إلى المنزل ينصح بتركيب سلك على النوافذ والشبابيك حيث أنها تعمل على تهوية المنزل ومنع الحشرات من الدخول.

عدم ترك الطعام مكشوف لأن الذباب ينجذب إلى رائحة الطعام.

تنظيف الأرضيات والتخلص من البقع خاصة الحلويات والسكر.

التخلص من الرطوبة والروائح المزعجة من خلال تهوية المنزل صباحاً والسماح لأشعة الشمس بالدخول، ثم غلقها بعد تهوية وتنظيف البيت خلال فترة الصباح.

تنظيف المنزل بمنظفات فعالة وذات رائحة منعشة ويفضل اختيارها بالنعناع أو الريحان أو بالليمون.

تغطية سلة القمامة لأنها تحتوي على المواد الغذائية المتعفنة التي ينجذب إليها الذباب.

زرع النباتات الطاردة للذباب في الشرفات وقرب النوافذ مثل الحبق والنعناع.

وضع الأوراق الجافة ذات الرائحة القوية مثل اللافندر في أكياس قطن أو أطباق وتوزع في كل مكان بالمنزل والمطبخ والحمام وغرفة الطعام.

الأمارات نيوز