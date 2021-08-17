فوائد لن تتوقعها لشرب عصير الفواكه المعد منزلياً





مع ارتفاع درجات الحرارة، يلجأ الكثير من الناس لشرب عصائر الفاكهة الشهية، حيث يتيح شربها للجسم امتصاص عناصر غذائية أكثر بأربعة أضعاف من تناول الفاكهة الكاملة.

وإليكم 5 فوائد مذهلة لشرب عصير الفواكه المعد منزلياً بواسطة العصارة الكهربائية:

1. إزالة السموم:

يساعد تناول كوب من العصير الطازج في كل صباح على إزالة السموم من الجسم لاحتوائه على مضادات الأكسدة وعلى جميع الإنزيمات والمعادن والفيتامينات التي يمتصها جسمك بسهولة.

2. ترطيب الجسم:

تعدّ العصائر من أفضل الطرق للحفاظ على رطوبة الجسم وإمداده بالكمية المطلوبة من المياه، وخاصة خلال فصل الصيف. ومن خلال حفاظك على رطوبة جسمك، فسوف تحافظين على ليونة جسمك وصحة بشرتك ونعومتها.

3. الوقاية من الأمراض:

يحتوي عصير الفواكه على العديد من الخصائص والفيتامينات المفيدة مثل فيتامين C وB وK التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعي والوقاية من الاصابة بالفيروسات والعدوى.

4. مصدر طبيعي للسكَّر:

تشكّل عصائر الفواكه مصدراً طبيعياً للسكَّر الذي يحتاجه الجسم، وبالتالي تساعد على المحافظة على مستويات متوازنة من السكر في الدم ويمنعك من الشعور بالجوع بين وجبات الطعام.

5. يساعد على فقدان الوزن:

يساهم عصير الليمون على سبيل المثال في انقاص الوزن وحرق السعرات الحرارية لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المفيدة مثل فيتامين C ومضادات الأكسدة.

الأمارات نيوز