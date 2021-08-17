الأصنام حرام.. دولة أفريقية تمنع عرض الملابس على مانيكان بـ رأس





في خطوة مثيرة للدهشة والحيرة أمرت الشرطة في “كانو ” بـ نيجيريا وهي ولاية ذات أغلبية مسلمة، المحلات التجارية باستخدام عارضات أزياء “مانيكان” مقطوعة الرأس فقط للإعلان عن الملابس.

وقال “هارونا ابن سينا” قائد الشرطة الشرعية المعروفة باسم “الحسبة” لشبكة بي بي سي البريطانية :” إن الإسلام يستهجن عبادة الأصنام”.

وأضاف :”المانيكان برأسه يبدو كأنه إنسان”، كما يريد “ابن سينا ​” تغطية عارضات الأزياء مقطوعة الرأس في جميع الأوقات لأن إظهار شكل الصدر ، وشكل الجزء السفلي ، يتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية بحسب قوله.

ولاية “كانو” هي واحدة من 12 ولاية في الشمال ذي الأغلبية المسلمة التي تطبق الشريعة الإسلامية. من المفترض أن يطبق النظام القانوني على المسلمين فقط.

بينما يتعرض غير المسلمين لضغوط للالتزام بأحكام الحسبة، بما في ذلك حظر تماثيل أزياء الجسم الكاملة “المانيكان”.

فيما قال صاحب أحد المتاجر “تشينيدو أنيا” إن عرض الملابس على عارضة أزياء مقطوعة الرأس سيقلل من جاذبيتها للمارة ويؤثر على عمله.

صدى البلد