مجلس الصحافة يقرر تعليق صحيفة الدار ثلاثة أيام بسبب نشرها خبر عن تظاهرة للمثليين بالخرطوم





قرر المجلس القومي للصحافة والمطبوعات تعليق صدور صحيفة الدار ثلاثة أيام بسبب نشرها في عددها أمس خبر بعنوان رئيسي ” المثليون يتظاهرون ويطالبون بالغاء المادة 148 ” وقال المجلس في القرار الذي تحصلت الجريدة على نسخة منه إن العقوبة التي أصدرها في حق الصحيفة وفقا للفصل السابع من القانون لائحة الجزاءات والعقوبات الواردة في المادة 33 ، وتتضمن العقوبة الاعتذار والتأنيب المنشور وتعليق الصدور لمدة ثلاثة أيام ، وأردف ” حماية لحق الصحيفة قبل توقيع الجزاء بالاستماع لدفاعها لم يتم تطبيق المادة مباشرة وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا لمواد قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009 ولائحة تطوير العمل الصحفي لسنة 2013 م

ورأى المجلس أن الخبر يفتقر تماما لأسس ومعايير الخبر ، فضلا عن تناقضه لاشارته تارة الى خروج مظاهرة للمثليين وتارة يشير الى اعتزامهم الخروج ثم يشير الى عدم منحهم التصديق للتظاهر من قبل الجهات المختصة .

صحيفة الجريدة