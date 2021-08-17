شاهد بالفيديو.. الفنانة جواهر لإحدى المحطات المصرية: ( الزواج في السودان مش زي عندكم في مصر لانو مميت للعريس)





كشفت الفنانة السودانية المقيمة بدولة مصر (جواهر) عن تفاصيل ما يحدث في الزواج بالسودان مقارنة بدولة مصر التي تقيم فيها.

وقالت جواهر خلال استضافة بإحدى المحطات المصرية رصدتها محررة موقع النيلين أن الزواج في السودان يختلف في بعض التفاصيل عن الزواج في مصر.

حيث أكدت أن تجهيزات الشقة في مصر تكون شراكة بين الزوجين بحيث تقوم الزوجة بتجهيز غرفة الأطفال ويقوم الزوج بتجهيز غرفة النوم إضافة إلى مشاركة الزوجين في بعض التفاصيل الأخرى.

ولكن في السودان الزوج هو من يشيل الشيلة لوحده, لتطرح لها المذيعة سؤال يعني العروس تجي بشنطة هدومها فقط لتقاطعها الفنانة (شنطة أيه) حتى الشنطة يجهزها الزوج عبر ما يسمى في السودان بــ(الشيلة).

ووصفت الفنانة جواهر الزواج في السودان بأنه مميت للزوج نسبة للتجهيزات الكثيرة التي يقوم بها قبل وبعد الزواج.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين