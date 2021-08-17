ارتفاع قياسي لمعدل التضخم لشهر يوليو الى 422%





سجل معدل التضخم لشهر يوليو ارتفاعًا كبيرًا بلغ 422.78% مقارنة مع يونيو بارتفاع قدره 10.03% نقطة.

وعزا الجهاز المركزي للإحصاء الارتفاع لارتفاع التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات بلغ 272.59% لشهر يوليو مقارنة بمعدل 247.97% لشهر يونيو، كما سجل المعدل الأساسي بدون بمجموعة الاغذية والمشروبات 625.78% لشهر يوليو مقارنة بمعدل 643.87% ليوليو.

وأوضحت النشرة الشهرية ارتفاع معدل التضخم للسلع المستوردة في سلة المستهلك لشهر يوليو إذ بلغ 240.81% مقارنة ب230.32% لشهر يونيو.

وسجلت المناطق الريفية 471.60% لشهر يوليو مقارنة بمعدل 450.93%. وكشفت النشرة عن تصاعد معدل التضخم السنوي لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية لشهر يوليو لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية لشهر يوليو 2021 في 14ولاية أعلاه في كسلا وأدناه في جنوب كردفان كما سجلت أربع ولايات انخفاضاً كان أعلاه في النيل الأزرق، وسجلت أربع ولايات انخفاضاً في التضخم كان أعلى انخفاض في النيل الأزرق وأدناه الخرطوم.

وسجلت القضارف أعلى ارتفاع في معدل التغير السنوي التضخم بلغ 1151.34% بينما سجلت شمال دارفور ادنى معدل بلغ 251%، كما سجلت اربع ولايات معدلا أعلى من المعدل العام للتضخم 422.78% بينما سجلت بقية الولايات معدلا أدنى من المعدل العام.

صحيفة الصيحة