حركة الحلو : اتفاقياتنا مع الآخرين قاعدة لتحالف كبير





قال القيادي بالحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو ، د. محمد يوسف المصطفى في تصريح لـ(السوداني) إن الاتفاقيات المبرمة بين الحركة الشعبية والمكونات السياسية والمدنية الاخرى ، يمكن أن تكون قاعدة مشتركة لتحالف كبير.

مما يؤكد انفتاح الحركة على القوى السياسية والمدنية ، وان الآراء السياسية ليست حصرا على الحركة كما يروج البعض .

وردا على سؤال هل اراد عبد العزيز الحلو من تلك الاتفاقيات تكوين تحالف سياسي ، رد المصطفي قائلا (يمكن ان تكون قاعدة مشتركة لتحالف كبير ) وتساءل ماالذي يمنع ؟ واضاف “سبق ان قلنا بالواضح ان من حق اي شخص ان يعمل تحالفا سياسيا ،من اجل تحقيق اهداف ثورة ديسمبر المجيدة ، وتابع (ايد على ايد تجدع بعيد).

الخرطوم : وجدان طلحة

صحيفة السوداني