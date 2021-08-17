النصري يطمئن جمهوره





طمأن الفنان، محمد النصري، جمهوره عقب معاناته الصحية خلال الساعات الماضية.. وكان النصري قد تعرض لتسمم غذائي، ليرقد على إثره طريح الفراش الأبيض بمدينة مروي..

وكشف فنان الطنبور الشهير في حديثه أنه بلغ درجة عالية من الشفاء وبات قادرًا على الحركة والحديث بعد العلاجات المكثفة التي خضع لها من قبل الأطباء هناك..

وأكد محمد النصري أنه ينتظر قرار الطبيب لمغادرة المشفى ومن ثم العودة للمنزل وإكمال العلاج هناك، قبل أخذ فترة نقاهة تعقبها العودة لاستئناف النشاط الفني.

صحيفة الصيحة