عودة أكثر من ألفي مهاجر بسبب الأوضاع الاقتصادية بلبنان





كشف رئيس الجالية السودانية ببيروت عبد المعين أبو عاقلة عن وصول ( 2730 ) مواطن سوداني من لبنان خلال الفترة السابقة بينما يستعد ( 80 ) آخرون للعودة وذلك بعد تدهور الأوضاع الإقتصادية في لبنان .

وقال أبو عاقلة في تصريحات صحفية عن أن معظم السودانيين في لبنان قد فقدوا وظائفهم وأصبحوا بلا عمل بعد أن أغلقت المؤسسات التي يعملون بها أبوابها بسبب إنعدام الخدمات الأساسية من كهرباء ووقود وغيرها والتي كانت تسير نشاط تلك المؤسسات .

الخرطوم :الطيب

صحيفة السوداني