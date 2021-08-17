تاور يلتقي ممثلي تحالف نهضة كنابي وقرى ولاية الجزيرة





التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي الدكتور صديق تاور ،بالقصر الجمهوري اليوم ، ممثلي تحالف نهضة كنابي وقرى ولاية الجزيرة ،بحضور مدير جامعة الجزيرة بروفيسور محمد طه يوسف ، وبحث اللقاء كافة التحديات والمشكلات الطارئة التي تواجه نهضة الكنابي والقرى. واشاد د. تاور، خلال اللقاء(بحسب سونا) بالجهود التي بذلتها جامعة الجزيرة، لايجاد المعالجات المطلوبة لتلك القضايا عبر الدراسة التي اجرتها بالتعاون مع لجان التحالف المتعددة. ووجه عضو مجلس السيادة بتوسيع دائرة المشاركة ، باستيعاب كافة الجهات التي يمكن ان تسهم في معالجة قضايا نهضة كنابي وقرى الجزيرة. الى ذلك اكد ممثلو تحالف نهضة كنابي وقرى الجزيرة، حرصهم على تعزيز مسيرة التعايش السلمي، بين مختلف مكونات الولاية ، ورفضهم الكامل لمحاولات تسيس قضايا المواطنين المطلبية ، بهدف زعزعة أمن واستقرار الجزيرة وأمن اللقاء على عقد ورشة عمل بولاية الجزيرة ،خلال الفترة المقبلة ، تضم كافة المؤسسات الرسمية والمكونات السياسية والاجتماعية بالولاية.

الخرطوم (كوش نيوز)