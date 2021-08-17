(الصحة) تكشف عن ظهور اصابات بالحصبة وسط المعدنيين في (الشمالية) و (نهر النيل)





أعلن مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة دكتور محمد عبد الحافظ الخضر عن توفر معينات مكافحة النواقل بالولايات، وأشار إلى الجهود المبذولة في كل الولايات لمحاربة النواقل “الذباب والبعوض”.

وأكد عبد الحافظ خلال التنوير الصحفي للوزارة بوكالة السودان للأنباء اليوم توفر أمصال العقارب والثعابين بالمركز والولايات، وأشار إلى توزيع كميات مقدرة للولايات المتوقع تأثرها بخريف هذا العام كإجراء احترازي.

وفيما يتعلق بتفشي مرض الحصبة بولاية جنوب دارفور أعلن عبدالحافظ إستجابة إدارة التحصين بولاية جنوب دارفور مع شركائها وقال إن الحملة تستهدف تطعيم (80) ألف طفل، وفي سياق آخر كشف مدير إدارة الطوارئ عن تفشي التهاب الكبد الوبائي في معسكرات اللاجئين بولاية القضارف وتسجيل (800) حالة، معلناً عن خطط للوزارة بالتعاون مع الشركاء لتقديم الدعم والسيطرة على المرض.

ومن جهته كشف مدير إدارة التحصين د. اسماعيل العدني، عن ظهور اصابات جديدة لمرض الحصبة في مناطق التعدين بولايتي نهر النيل والشمالية، وقال إن الوزارة تدخلت ونفذت حملات تطعيم تستهدف الفئة التي ظهر فيها المرض وسط المعدنيين بولايتي الشمالية ونهر النيل.

باج نيوز