حمدوك يتلقى دعوة من محمد بن سلمان للمشاركة في مؤتمر المناخ بالشرق الأوسط





تسلم رئيس الوزراء ؛ عبدالله حمدوك دعوة من ولي عهد المملكة العربية السعودية _ نائب رئيس الوزراء ، و وزير الدفاع ؛ محمد بن سلمان للمشاركة في مؤتمر المناخ بالشرق الأوسط.

جاء ذلك لدى لقائه سفير المملكة بالسودان ؛ علي بن حسن آل جعفر اليوم “الثلاثاء” ، حيث نقل السفير لرئيس الوزراء تحايا قيادة المملكة العربية السعودية لحكومة و شعب السودان

و من المقرر أن يقام المؤتمر بالعاصمة السعودية الرياض في أكتوبر القادم ، و بحسب مكتب رئيس الوزراء فإن الدعوة تأتي بغرض العمل المشترك في الإقليم لمجابهة المخاطر البيئية و التحول المناخي و خلق شرق أوسط أخضر و مجابهة التصحر.

و من جانبه طلب حمدوك من السفير السعودي نقل تحاياه لشعب و قيادة المملكة العربية السعودية ، متمنياً دوام الرخاء و الاستقرار للمملكة.

باج نيوز