الدولار يرتفع مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي





شهد يوم الثلاثاء ومع منتصف تعاملات الأسبوع إرتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي وتفوقه على سعر البنوك ، بينما شهدت الأسابيع الماضية إستقرارا في أسعار كل العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني.

يوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 450.00 جنيهاً.

وأعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي الثلاثاء 17 أغسطس 2021 م، وجاء السعر 443.80220 جنيه للدولار بينما قامت عدد البنوك التجارية بإعلان أسعار الدولار على نحو 444- 445 جنيه للدولار وهي أسعار أقل من السوق الموازي بينما أصبح السوق الموازي أكثر من سعر البنوك بنحو 5 جنيهات، ويتم تداول الدولار فيه على نحو 450 جنيهاً .

الخرطوم (كوش نيوز)