معلومة صادمة تُحذر من عفن البصل الأسود





أثبتت إحدى الدراسات، أن البصل المتعفن يحتوي على مركب الأفلاتوكسين، وهو أحد السموم التي تنتجها الفطريات الموجودة في المحاصيل الزراعية والتي تبرز على السطح الخارجي للبصل، أو تحت القشرة مباشرة على شكل بقع أو خطوط سوداء قد تسبب مشكلات على الكبد.

وأثبتت الدراسات أن ترسب مركب الأفلاتوكسين في الجسم يتسبب في الإصابة بسرطان الكبد ويؤثر على فاعلية وظائف الكبد التي تتطور على المدى البعيد إلى التهابات الكبد.

ومن أجل تفادي خطر أضرار البصل على الكبد، ينصح في الاتي:

1- استخدام البصل الصلب الخالي من هذه البقع تمامًا.

2- التخلص من الطبقة السوداء وأي جزء في البصل يحتوي على بقع وخطوط سوداء.

3- تجنب استخدام البصل الطري، لأن البصل إذ أصبح طريًا تكون هناك ميكروبات أخرى قد انتهزت الفرصة مع العفن الأسود وهاجمت البصل، وقد تنتج هذه الميكروبات سمومًا أخرى.

الامارات نيوز