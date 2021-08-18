5 علاجات منزلية لتخفيف أعراض الالتهاب الرئوي





يعتبر الالتهاب الرئوي عدوى شديدة لا يمكن أن تختفي أعراضها في ليلة وضحاها، بل تحتاج إلى تناول بعض الأدوية تحت إشراف الطبيب المختص لعلاجها في أسرع وقت ممكن.وتساعد بعض الوصفات البسيطة التي يمكن اتباعها أيضًا في المنزل على تخفيف أعراض الالتهاب الرئوي، حسبما نشر موقع “WebMd”1

-السوائل الدافئة

في الأيام العادية، يحتاج الجسم إلى كمية وفيرة من السوائل للحصول على الترطيب والوقاية من الجفاف، وتزداد هذه الحاجة عند الإصابة بالالتهاب الرئوي، وذلك للتخلص من المخاط المتراكم على الرئة، والذي يسبب السعال.من الأفضل شرب المياه والشاي والشوربة الدافئة، وتجنب تناول القهوة والكحوليات لأنهما يؤثران على ترطيب الجسم.

2-الليمون بالعسليحدث السعال نتيجة محاولات الجسم للتخلص من المخاط الموجود بالرئة، وهذا أمر طبيعي عند الإصابة بالالتهاب الرئوي، لكن في الوقت نفسه، يجب تخفيف هذه الأعراض بأي وسيلة مثل تناول الأدوية المعالجة للسعال تحت إشراف الطبيب المختص، كما يمكن تناول كوب من الليمون بالعسل للحصول على فاعلية الأدوية نفسها.

3-الكركميعتبر الكركم بمثابة العشب الذهبي الذي يساعد على علاج مشكلات الجهاز التنفسي والألم والإجهاد، كما يلعب دورًا في التخلص من الالتهابات الموجودة على الرئة، وبالتالي يُنصح بإضافته إلى أطباق الطعام المختلفة أو شرب الشاي بالكركم أو تناول المكملات الغذائية الخاصة به.

4-الكماداتفي حال الشعور بارتفاع درجة حرارة الجسم، فلا بد من إحضار منشفة نظيفة، ووضعها في ماء فاتر، ثم تركها على الجبهة تارة وعلى الرقبة تارة أخرى، وذلك لمدة 20-30 دقيقة، ثم غسلها ووضعها مرة ثانية، مع تكرار هذه العملية عدة مرات خلال اليوم.

5-استنشاق البخاريساعد استنشاق البخار أثناء الإصابة بالالتهاب الرئوي على إزالة المخاط الموجود على الرئة بشكل طبيعي، لذا يمكن أخذ حمام ماء دافئ والبقاء فترة كافية لتنفس البخار، أو وضع الماء على النار واستنشاق البخار عند الغليان.

مصراوي