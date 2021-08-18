ل يمكن تغيير زيت المحرك بما يخالف تعليمات الشركة المصنعة؟





أوصت الهيئة الألمانية للفحص الفني باختيار زيت المحرك المناسب، والذي تحدده الشركة المنتجة للسيارة في دليل التشغيل.

وأوضح خبراء الهيئة أن جميع منتجي السيارات لديهم الآن متطلبات خاصة جدا؛ فبالإضافة إلى الوظيفة الأساسية المتمثلة في منع احتكاك الأجزاء الداخلية والتبريد، فإن التنظيف الداخلي للمحرك يعد أمرا مهما أيضا.

وللحفاظ على المحرك لأطول فترة ممكنة لابد من استخدام زيت المحرك المعتمد من قبل الشركة المنتجة فقط.

وتعتمد زيوت المحركات الحديثة على زيوت ومكونات مختلفة. وهناك أيضا إضافات تعمل على تحسين خصائص الزيت ومواءمتها مع المتطلبات.

وكقاعدة عامة: «كلما ارتفعت نسبة المواد المضافة، ارتفع سعر الزيت وجودته. وتوضح تعليمات التشغيل أيضا درجة اللزوجة، التي تراها الشركة المصنعة مناسبة لنوع المحرك».

مصراوي