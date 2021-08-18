ورشة “مهارات التعامل مع وسائل الاعلام الجديد” بمجمع الفقه الاسلامي





نظمت دائرة الثقافة والإعلام بمجمع الفقه الإسلامي ورشة تدريبية بعنوان (مهارات التعامل مع وسائل الإعلام الجديد) .

ورحب الشيخ البروفيسور عادل حسن حمزة الأمين العام للمجمع بالحضور مشيدا بجهد دائرة الثقافة والإعلام بالمجمع مؤكدا ان الأنشطة العلمية بالمجمع ستتواصل من مختلف الدوائر.

وكشف دكتور أمين علي عبدالرحمن مدرب الورشة أن خمسة مليار شخص يستخدمون الإنترنت حول العالم، وذكر ان عدد المستخدمين للإنترنت يزداد يوميا حوالي مليون شخص، مشيرا إلى أن السودان يستخدم الإنترنت بنسبة 35%، موضحاً أن معظم البحث الذي تم في السودان خلال العام الماضي كان يدور حول موضوع جائحة كورونا، والدوري الإنجليزي لكرة القدم وبعض الفنانين.

وقال ان (الفيس بوك) في السودان هو الأكثر استخداما يليه (اليوتيوب).

وتطرق الدكتور أمين عبدالرحمن عن مفاهيم ومصطلحات الإعلام الجديد، وحفظ الخصوصية وكيفية التعامل بمهارة مع وسائل الإعلام الجديد، مُبينا كيفيّة التَّأكد من صحة المعلومات المنشورة، كما كشف أن الأغاني تعتبر من الإهتمامات الأولى للقنوات الفضائية ومن ثم كرة القدم والفتوى كما بين صناعة الهاشتاق الموحد (#) وصناعة المقاطع القصيرة مشيراً إلى أهمية المحتوى المقنع والمؤثر.

وأختتم حديثه عن التهديدات والمخاطر الإلكترونية وذكر منها (التجسس والتهديد والإبتزاز وإنتحال الشخصية وغيرها)، كما تحدث عن حفظ الخصوصية وأمن المعلومات.

الدكتور محمد خليفة صديق رئيس دائرة الإعلام والثقافة بالمجمع عرض دوائر المجمع العلمية واشار إلى ضرورة إحسان التعامل مع الإعلام الجديد مبينا أن الورشة العلمية تأتي في إطار جهود المجمع للوصول إلى التعامل مع الفتوى الإلكترونية.

وتحدث الشيخ الدكتور آدم إبراهيم الشين أمين الشؤون العلمية بالمجمع عن أهمية الندوة ومواكبتها للعصر مشيراً إلى جهد المجمع في المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

تجدر الإشارة إلى أن الندوة حضرها رئيس المجمع الشيخ الدكتور عبدالرحيم آدم محمد والدكتور الوليد مادبو والدكتور أسامة حسن الأمين العام للمجلس الإعلى للدعوة الإسلامية وعدد من من أعضاء المجمع والإعلاميين، وتم في ختام الورشة تسليم الحضور شهادات المشاركة في الورشة .

الخرطوم 17-8-2021 (سونا)