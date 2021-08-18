اللجنة الفنية لاصلاح (قحت) ترفض آلية مبادرة حمدوك





رفضت اللجنة الفنية لاصلاح قوى الحرية والتغيير آلية المبادرة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء ، وتناول اجتماع اللجنة الآلية وقضايا الراهن السياسي والازمة السياسية التي تمر بها البلاد ، وأمن على دعمه لمبادرة رئيس مجلس الوزراء التي طرحها وجمع المبادرات وتقوية و إصلاح الحاضنة السياسية وذلك في الاطار القانوني للوثيقة الدستورية .

وتحفظت اللجنة الفنية على الآلية التي طرحها رئيس مجلس الوزراء في عدم التكوين العادل والترهل الواضح الذي يعيق عملية الاصلاح المنشودة ، وتجاهلها لجوهر الازمة في انقسام قوى اعلان الحرية و التغيير.

ودعت مقررية اللجنة الفنية لاصلاح قوي الحرية والتغيير لجنة المبادرة القانونية لاجتماع عاجل لمراجعة قانونية الالية التي تم طرحها في اطار الوثيقة الدستورية .

صحيفة الجريدة