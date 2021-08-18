إنخفاض منسوب نهر النيل الرئيسي والعطبراوي بمحطة عطبرة





سجل نهر النيل الرئيسي اليوم 16مترا و05 سم بإنخفاض 6 سم عن منسوب الأمس وإنخفاض 5 سم عن منسوب العام الماضي.

فيما سجل نهر عطبرة 15 مترا و39 سم بإنخفاض 13سم عن منسوب الأمس، وإنخفاض 24 سم عن منسوب العام الماضي ويمرالفاصل المداري جنوب عطبرة، والرياح جنوبية غربية.

وأشار التقرير اليومي لغرفة طوارئ الخريف بولاية نهر النيل الى زيارة فريق هندسي من وزارة البنى التحتية للوقوف على سير عمليات الحمايات والتروس بمحلية شندي، ودعم محلية ابو حمد ب 12 ألف شيكارة خيش ومحلية الدامر ب 6 آلاف شيكارة خيش لتقوية التروس ومناطق الهشاشة وأن الحصر جار للأضرار التي لحقت بالمحليات.

ونوهت الغرفة كافة المواطنين القاطنين على ضفاف الأنهار والجزر أخذ الحيطة والحذر والإبتعاد عن مجاري الوديان والسيول والخيران لإرتفاع مناسيب النيل حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم.

سونا