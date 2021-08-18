معمل ترميم ومواد عضوية هدية من معهد الآثار الألماني





يزور السودان فريق من معهد الآثار الألماني يتألف من المهندسة إلكساندرا مديرة بعثة ترميم الأهرامات والمسؤولة عن مشروع تأهيل ,وترميم الآثار والمهندس توسون والمرممة أنيتا والآثارية ألكا، وشرعوا فورًا في فرز وتصنيف معدات معمل الترميم والأدوات وصيانة الغرفة التي سوف تستخدم لهذا الغرض.

وكانت الهيئة العامة للآثار والمتاحف تسلمت في شهر مارس الماضي 13 هدية من معهد الآثار الألماني وأجهزة ومعدات ترميم تسلمتها أميمة حسب الرسول، نائب مدير المتحف القومي السوداني وبدأ المهندس توسون مع عمال الهيئة في ترميم مبنى المعمل ليتم تركيب الأثاث، ومن المتوقع افتتاح المعمل رسميًّا في شهر أكتوبر المقبل.

سونا