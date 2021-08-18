السودانيون في لبنان يطالبون الحكومة بإرسال بعثة لاستخراج الجوازات





طالب رئيس الجالية السودانية بالعاصمة اللبنانية بيروت الاستاذ عبد المعين أبو عاقلة الحكومة بإرسال بعثة لاستخراج الجوازات للسودانيين في لبنان بصورة عاجلة. وكشف ابو عاقلة عن المعاناة الكبيرة التي يواجهها السودانيون في لبنان بسبب انتهاء صلاحية جوازاتهم والتي انتهت معها مدة اقاماتهم فأصبحوا غير قادرين على إلحاق أبنائهم بالمدارس أو إجراء أي معاملات اخرى في المصالح اللبنانية والتي ترتبط بصورة كبيرة بصلاحية الجواز على الاقل لمدة عام وبالتالي صلاحية الاقامة. وأفاد رئيس الجالية السودانية في بيروت أن الجالية والسفارة بذلتا مجهودات جبارة منذ العام الماضي في التواصل مع الجهات ذات العلاقة ويقصد وزارتي الداخلية والخارجية لمنحهم فقط الموافقة على تجديد الجوازات لمدة عام ولم تجدا اية استجابة، وأبان أن الجوازات التي تم تجديدها في مايو ويوليو وحتى اغسطس من العام الماضي الآن قد انتهت صلاحياتها، وكشف عن أنه تواصل مع الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج الاستاذ مكين حامد تيراب والذي وعده بدوره بحل المشكلة. وذكر عبد المعين بحسب (سونا)، أن الجالية في الوقت الحالي تحتاج على الاقل الى إجراء تجديد الجوازات لمدة عام حتى يتمكن افرادها من انجاز معاملاتهم بالمصالح اللبنانية ريثما تصل بعثة الجوازات لاستخراج جوازات جديدة للسودانيين في لبنان.

الخرطوم (كوش نيوز)