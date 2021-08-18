منسوب النيل اليوم الأربعاء يسجل 17.09 متراً عند محطة الخرطوم





سجل منسوب النيل اليوم الاربعاء عند محطة الخرطوم 17.09 متراً، وهو اقل من أعلى منسوب سجل ب 57 سنتمتراً، وسجلت محطة عطبرة 16.05 مترا اقل من اعلى منسوب سجل ب 59 سنتمتراً، بينما سجلت محطة شندي 17.85 مترا اقل من أعلى منسوب ب 59 سنتمتراً. وأوضحت لجنة الفيضان التابعة لوزارة الري بحسب (سونا)، أن إيراد النيل الأزرق عند الحدود السودانية اليوم قد بلغ 600 مليون متر مكعب، وبلغ ايراد نهر عطبرة 373 مليون متر مكعب بينما بلغ إيراد النيل الأبيض 130 مليون متر مكعب . وكانت اللجنة قد حددت كمية التصريفات خلف السدود للتخفيف من حدة الفيضان حيث وجهت بأن لا تتجاوز تصريفات سد جبل الأولياء 80 مليون مترمكعب في اليوم وان لايتجاوز التصريف خلف سد الروصيرص 570 مليون متر مكعب في اليوم وذلك حتى اشعار اخر. وبلغ تصريف المياه خلف خزان الروصيرص 560 مليون متر مكعب بزيادة 2 مليون متر مكعب مقارنة بالأمس، حيث كان التصريف 558 مليون متر مكعب، بينما انخفض التصريف خلف خزان سنار بفارق 476 مليون متر مكعب ليبلغ 601 مليون متر مكعب مقابل 648 مليون متر مكعب ليوم أمس. بينما زاد التصريف خلف خزان جبل الاولياء بفارق 2 مليون متر مكعب عن الأمس ليصل اليوم الى 65 مليون متر مكعب؛ حيث شارف سد جبل الأولياء على الوصول لمنسوب الملء الثاني (377.40 م) مسجلاً اليوم (377.21 م). وبدأ التخزين بمجمع سدي اعالي عطبرة وستيت منذ 16 اغسطس الجاري حيث بلغت مجمل التصريفات خلفهما اليوم 360 مليون متر مكعب بزيادة 120 مليون متر مكعب عن الأمس. واوضح البيان اليومي بأن قطاع جبل الأولياء–الخرطوم سوف يشهد ارتفاعاً، وقطاع الروصيرص–الخرطوم سوف يشهد انخفاضاً، بينما تشهد بقية القطاعات من الخرطوم الى دنقلا استقراراً. وختم البيان بالتنبيه على جميع المواطنين في كل القطاعات أخذ التحوطات والتدابير اللازمة.

الخرطوم (كوش نيوز)