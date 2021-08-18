الإمارات تستقبل الرئيس الأفغاني أشرف غني وأسرته





أفادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، بأن دولة الإمارات استقبلت الرئيس الأفغاني أشرف غني وأسرته في البلاد، وذلك لاعتبارات إنسانية. ويأتي استقبال الإمارات للرئيس الأفغاني (بحسب سكاي نيوز) بعد سقوط بلاده في قبضة حركة طالبان، التي سيطرت على الحكم خلال ايام الماضية. وكان الرئيس الأفغاني قد غادر بلاده بعدما تمكنت طالبان من دخول العاصمة، وقال في تدوينة على فيس بوك، يوم الأحد الماضي، إنه اختار المغادرة “لتفادي إراقة الدماء”. وتابع “إنهم يواجهون حاليا تحديا تاريخيا جديدا. إما أن يُحافظوا على اسم أفغانستان وشرفها وإما أن يُعطوا الأولوية لأمكنة أخرى وشبكات أخرى”.

الخرطوم (كوش نيوز)