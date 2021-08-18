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شكاوى من إنتشار أفاعي سامة بحي أولاد الريف في الفاشر

2021/08/18
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أبدى عدد من مواطني حي أولاد الريف بالفاشر تخوفهم من الإنتشار المتزايد للأفاعي السامة حول منازلهم المتاخمة لمجري الوادي هذه الأيام جراء الأمطار التي هطلت مؤخراً في المدينة. وأكد عدداً من سكان الحي المجاورين للوادي ظهور الأفاعي السامة هذه الأيام بكثرة والتي قالوا إنها تمثل خطرا كبيراً علي حياة سكان الحي مطالبين السلطات بضرورة التدخل العاجل والفوري لإبادتها. وقال أحد سكان الحي (بحسب سونا) إن انتشار الأفاعي أصبح يشكل خطرا كبيراً علي السكان لأنها باتت تزحف ليلا نحو المنازل وأن السكان يبذلون قصارى جهودهم للقضاء عليها وطالب السلطات المحلية بالتدخل ومساعدتهم للقضاء عليها وتنفيذ حملات لإصحاح البيئة في المنطقة.

الخرطوم (كوش نيوز)

2021/08/18
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