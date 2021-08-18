والي الجزيرة يدعو لتطبيق الحوكمة في قطاع الحج والعمرة





قطع الدكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة بضرورة التغيير الجذري في قطاع الحج والعمرة لمنع الممارسات الحزبية والتمكين للنظام الشمولي. وأكد لدى مخاطبته صباح اليوم بقاعة التأمين الصحي بمدني مؤتمر الحج والعمرة في الحكم اللامركزي وقانون الحج والعمرة للعام 2020، أن تحقيق شعار العدالة لا يتأتى إلا وفق الحوكمة الإلكترونية وإتباع معايير الكفاءة في إختيار مشرفي الحج ، مبيناً أن الثورة السودانية جاءت من أجل الإصلاح في القوانين والتشريعات ما يخدم الإنسان دون تمييز بلون أو عرق أو حزب. وجددت د. صفية عبد الرحمن مدير عام وزارة الرعاية الإجتماعية بإدارة أمانة الحج والعمرة بالجزيرة الإلتزام بإنزال القوانين الإتحادية لتحسين الخدمة والعمل على تطبيق الهياكل الوظيفية الموصى بها من المجلس الأعلى للحج والعمرة . وتناول الأستاذ منتصر عباس الأمين العام لمجلس الحج (بحسب سونا) أهمية تطبيق الحوكمة الإلكترونية في أعمال الحج والعمرة لإزالة التشوهات التي طالت الإدارة خلال العهد المباد لتحقيق الإصلاح الإداري والقانوني ولفت للفساد الإداري الذي لازم أعمال الحج والعمرة لغياب العلاقة المنظمة للعمل بين المركز والولايات وذكر إن القرار 120 القاضي باستقلالية الحج والعمرة جاء لإزالة التقاطعات بين المركز والولايات ووضع رؤية جديدة لإدارة الحج والعمرة وتصحيح المسار على ان يدار بنسبة 100% إلكترونيا عبر كوادر مستقرة ومدربة لإحداث النقلة في الأداء. واكد الاستاذ عادل دفع الله مدير الحج والعمرة بالجزيرة إلتزام الولاية بتوصيات المؤتمر التي تدعو في مجملها لتطبيق السياسات الجديدة وإختيار مرشدين ومرشدات وفق المعايير والتنافس بين الجميع وأن يقتصر إختيار البعثة الإدارية على العاملين في مجال الحج والعمرة بالولايات إضافة لقيام صندوق ادخار الحاج على أن تكون له فروع في الولايات. وناقش المؤتمر أوراق عمل حول نظام الحكم اللامركزي في السودان وآليات التنسيق للعلاقات والربط بمستويات الحكم وتقسيم الموارد قدمها الأستاذ عبد الهادي عبد الله ممثل إدارة الحكم المحلي بالجزيرة .

الخرطوم (كوش نيوز)