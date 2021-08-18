التأمين الصحي ولاية الخرطوم يعتمد 752 صنفا دوائيا للعام 2021





اعتمدت هيئة التأمين الصحي ولاية الخرطوم 752 صنفاً ضمن قائمة للأدوية الأساسية للعام 2021، وذلك بعد تعديل وتحديث قائمة ادوية هيئة للتأمين للعام السابق2020. وتشمل القائمة المحدثة عدد 13 صنف من الأصناف المدرجة حديثاً للأمراض المزمنة، 47 صنف من الأصناف المدرجة حديثاً للأمراض الحادة و 27 من الأصناف التي كان يساهم التأمين الصحي بجزء من تكلفتها وتمت اضافتها للقائمة الأساسية (بربع القيمة للمواطن)، و27 صنف من الأصناف التي تمت إضافة تراكيز مختلفة لها، 8 أصناف تم ادراجها حديثاً من (قائمة الأدوية الأساسية)، وصنفين تم ادراجهم حديثاً من (قائمة ال WHO منظمة الصحة العالمية) كما تم اعتماد المجوعات العلاجية والتي تسمح بصرف ووصف أي دواء يسجل حديثاً ولم يتم إدراجه عند اصدار القائمة. وقال الاستاذ حسين عبدالله مدير إدارة الاعلام بهيئة التأمين الصحي ولاية الخرطوم (لسونا) بهذه الخطوة نكون قد قدمنا الخدمة الدوائية للمواطن بصورة أكثر سلاسة، ومعالجة الشكاوي المتكررة من عدم توفر أصناف دوائية ضمن خدمات التأمين الصحي. (بحسب سونا) ان قائمة أدوية التأمين الصحي المحدثة تشمل مجموعات أدوية علاج الألم والعلاجات التلطيفية لمرضى السرطان، ومضادات الحساسية والتشنجات وعلاج حالات الصرع، ومضادات الإلتهابات، أدوية الصداع النصفي، مضادات الشلل الرعاش، أدوية الدم ومستخلصاته وبدائل البلازما، أدوية أمراض القلب والأوعية الدموية، أدوية الأمراض الجلدية، الأدوية المدررة، أدوية أمراض الجهاز الهضمي،الهرمونات وأدوية أمراض الغدد الصماء، الأدوية المستخدمة لتسهيل الولادة، أدوية المناعة، أدوية أمراض العيون، أدوية الصحة النفسية، أدوية أمراض الجهاز التنفسي، المحاليل الوريدية، الفيتامينات والمعادن، أدوية أمراض الأنف والأذن والحنجرة، بالاضافة الى أدوية العناية بالأطفال حديثي الولادة وأدوية أمراض المفاصل.

الخرطوم (كوش نيوز)