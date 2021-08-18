الحكم بالسجن عشرة أعوام لمهربي اسلحة ومصادرة المعروضات





فصلت محكمة جنايات الخرطوم شمال في بلاغ بقانون الاسلحة والذخيرة بالسجن لمدة عشرة سنوات اثنين من الجناة والغرامة مائة الف جنيه ومصادرة العربة والاسلحة المعروضات لصالح حكومة السودان. وتعود تفاصيل البلاغ وفق المكتب الصحفي للشرطة الي ان شرطة المعابر قطاع امدرمان قد تمكنت من احباط محاولة تهريب 36 بندقية كلاشنكوف الي داخل ولاية الخرطوم علي متن عربة بوكس ديل كاب بها شخصين ،حين رفض السائق التوقف لاجراءات التفتيش وقام احدهم بجر الشرطي محاولا اصابته إلا انه افلت منه واصابه اصابة خفيفة وسيطر عليه وهرب الاخر بالعربة وتمت مطاردته وايقافه وبالتفتيش تم العثور علي الاسلحة المعروضات .

الخرطوم ( كوش نيوز)