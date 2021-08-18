



أعلن المجلس القومي لرعاية الطفولة في ورشة استراتيجية تسجيل المواليد عن اجتماع مشترك بين وزيري التنمية الاجتماعية والصحة ومدير عام الشرطة لوضع خطة عمل مشتركة متكاملة لعام 2022 عام تسجيل المواليد في كل ولايات السودان باستخراج شهادة الميلاد مجانا. وأقرت الأمين العام المكلف للمجلس الأستاذة نجاة الأسد، بوجود تحديات تواجه ملف تسجيل المواليد، وشددت على ضرورة إنهاء هذا الملف بصورة جادة وأشارت لاهتمامهم المتواصل بهذا الملف المهم الذي ستبنى عليه كافة حقوق الأطفال. واكدت الأسد (بحسب سونا) أهمية التنسيق والعمل المشترك مع كل الجهات المعنية بالتسجيل والخروج باستراتيجية شاملة، كاشفة عن ارتفاع عدد أطفال الشوارع، مشيرة لوجود لجنة للأطفال في وضعية التنقل باعتبارهم فاقدي السند بجانب الأطفال في دور الإيواء للتمتع بحقوقهم الصحية والتعليمية. وأكد مدير دائرة الأحوال المدنية والإدارة العامة للسجل المدني اللواء سامي الصديق اهتمام السجل المدني الكبير بتسجيل المواليد وأهمية استخراج شهادة الميلاد كمفتاح للحقوق وآلية لحماية الطفل، مشيرا إلى صدور قانون لتسجيل المواليد وقانون السجل المدني وإنشاء دائرة منفصلة عن دائرة الأحوال المدنية، مشددا على استخراج شهادة الميلاد عبر القنوات الرسمية فقط، قائلا “لقد تم تشكيل فريق عمل للقيام بعمليات الحصر لوضع سجل مرجعي للدولة وبناء استراتيجيتها على الرقم ومعلومات حقيقية متطرقا الى ربط كل مستشفيات الولادة بالسجل المدني بجانب ساقطي القيد والغير مسجلين بعد القيام بإجراءات التحري. وأوضح أن استخراج شهادة الميلاد في العام الأول مجاني إلا في حالة أكثر من عام تكون برسوم رمزية وهي مبلغ 127 جنيها فقط موضحا أن تسجيل للاجئين والأجانب يتم بالتنسيق مع معتمدية اللاجئين بصورة جيدة بضوابط وقوانين. وأكد آمين أمانة التنسيق والشراكات بالمجلس عثمان علي البشير علي أهمية ملف تسجيل المواليد لذلك عقد المجلس عدد من الاجتماعات للخروج باستراتيجية ورؤية واضحة لتبسيط الإجراءات للمواليد . وأشار ممثل اليونيسف د.أبوبكر عبدالوهاب لوجود آليات لساقطي القيد والحفاظ بالهوية السودانية ومعربا عن أسفه لعدم تطبيق الاستراتيجية القديمة.

الخرطوم (كوش نيوز)