الدفاع المدني يوضح الموقف العام للسيول والأمطار بولايات البلاد





أكد العميد شرطة قرشي حسين عبد القادر مدير دائرة الطوارئ والكوارث القومية بالإدارة العامة للدفاع المدني مواصلة الجهود لمجابهة تداعيات موسم الخريف لهذا العام. (بحسب سونا) أن جميع القوات على درجة قصوى من الإستعداد للتصدي والتدخل السريع للتعامل مع جميع الأحداث الطارئة، مشيرا لإنتشار القوات على طول إمتداد ضفاف الأنهار ومتابعة تطورات الموقف على مدار الساعة حتى ينعم المواطن بالأمن والإستقرار. وقال إن منسوب النيل الأزرق يوم أمس بولاية سنار في مدينة ودالعيس قد بلغ نسبة 16،50م بنقصان 5 سم عن منسوب الأمس مع هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة، مؤكدا إستمرار العمل على قفل كسر جنائن حريرى لليوم الثالث على التوالي وإستمرار جهود تعلية وتأمين الجسور بالمناطق المتاخمة للنيل بالولاية وتصريف مياه الأمطار عبر المصارف الرئيسية لمدينه سنجة. واشار الى هطول أمطار خفيفة في ولاية الجزيرة بمحليات ام القري وجنوب الجزيرة ومحلية مدني الكبري وهطول أمطار متوسطة الى خفيفة في محلية المناقل مصحوبة بسقوط ثلوج بالمنطقة من غير حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، مضيفا أن الفاصل المداري يمر جنوب عطبرة مع حركة رياح جنوبية غربية غير مثيرة للغبار والأتربة وابان أن فريق هندسي من وزارة البنى التحتية قد تفقد سير عمليات الحمايات والتروس بمحلية شندى ، مؤكدا انه تم دعم محلية أبو حمد بعدد (12 ألف جوال خيش ) و دعم محلية الدامر بعدد (6 ألف جوال خيش) وذلك بغرض تقوية التروس ومناطق الهشاشة وجاري حصر الأضرار بالمحليات الأخرى. واشارت المتابعات ان مناسيب النيل والأنهار في المحطات الرئيسية والأحباس كانت فى النيل الأزرق فى مدينة ودمدني قد سجل نسبة 19,60 بنقصان 20سم عن الامس وأن منسوب النيل الأزرق فى مدينة الكاملين قد سجل نسبة 17,50 بنقصان 5سم عن أمس الأول، بينما سجل نهر النيل الرئيسي اليوم نسبة 16،05م بانخفاض 6 سم عن منسوب الأمس و إنخفاض 5 سم عن منسوب العام الماضى. كما سجل نهر عطبرة 15،39 م بانخفاض 13 سم عن منسوب الأمس و إنخفاض 24 سم عن منسوب العام الماضى، أما بخصوص مناسيب المياه بخزان الروصيرص على النيل الأزرق نجد أن نسبة المياه من الجهة الأمامية للخزان 478.01 م ومن الجهة الخلفية للخزان 449.00 م، وأن نسبة تصريف المياه من الأبواب 489.46 م م3 ، فيما بلغ مقاس المياه في محطة الديم 12.74م ونسبة وارد المياه في الديم 600 م م3 بإجمالي محتوى 1107.42 م م3.

الخرطوم (كوش نيوز)