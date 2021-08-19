بعد أن عايرت زوجها بعجزه الجنسي.. هذه هي ردة فعله الصادمة





كشفت الجهات الأمنية في مصر، عن لغز جريمة العثور على جثة امرأة وهروب زوجها من الشقة وإغلاق هاتفه الجوال، فضلاً عن قيامه بجمع مبلغ من المال قبل هروبه.

وأكدت التحريات أنه قتلها بعد زواج دام 18 عام، وتمكنت الشرطة من القبض عليه، مختبئأ في أحد الأماكن وأمرت النيابة العامة بحبسه.

وبدأت الخلافات تدبّ بينهما، نتيجة إصابته بمرض السكري وما تبعه من إصابته بعجز جنسي، حيث باتت الزوجة تعاير زوجها بعجزه ليل نهار، حتى بدأت حدة الخلافات تتسع بينهما، وفكر في تطليقها، حتى تم بالفعل، إلا أنه لم يقدر على فراقها، فتوجه إلى أسرتها طالباً الزواج منها مجدداً، وأعادها لعصمته بموجب عقد زواج عرفي.

وأخذت الشكوك تساور الزوج في أنها تخونه وتقيم علاقات غير شرعية مع رجال آخرين، حتى واجهها بما يدور في رأسه وكان ردها عنيف، لم تحتمل الزوجة شكوك زوجها، فبصقت على وجهه، ثم عايرته بضعفه الجنسي، الأمر الذي أثار حفيظته فأنقضّ عليها وخنقها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

الامارات نيوز