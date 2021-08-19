أغربها وضع الملح في الغسالة.. حيل ذكية تمنع بهتان الملابس





تشكو الكثير من السيدات من بهتان الملابس وتغيير لونها بعد اختلاطها مع بعضها داخل الغسالة، وعادة يحدث ذلك مع الملابس داكنة اللون أو اﻷقمشة الخفيفة جداً أو اﻷلوان الفسفورية ذات الصبغة العالية.

وهنا سنقدم لك سيدتي حلول تساعد في معالجة بهتان الملابس وتغيير لونها:

1- غلق الأزرار والسحابات الموجودة في الملابس حتى لا تحتك بالملابس الأخرى أثناء الغسيل، أو تترك الصدأ عليها.

2- قلب جميع الملابس على الوجه الآخر، قبل وضعها في الغسالة، تقول: “اقلب الملابس من الداخل إلى الخارج لحماية صبغة القماش من البهتان”.

3- غسل الملابس مرة أخرى ولكن على دورة باردة وبطيئة.

4- وضع كمية من الملح مع الملابس في الغسالة قبل بدأ تشغيلها

الامارات نيوز