وزير الداخلية يترأس إجتماع تسهيل إجراءات إستخراج الجواز





ترأس الفريق أول شرطة حقوقى عزالدين الشيخ علي منصور وزير الداخلية الأربعاء ، إجتماع تسهيل وإستخراج الجواز للمواطنين بحضور الفريق شرطة حقوقي الصادق على إبراهيم نائب المدير العام المفتش العام، والفريق شرطة حقوقي شرف الدين بشير رئيس هيئة الجوازات والسجل المدنى ومدراء الإدارات العامة والمتخصصة بالهيئة وممثلي شركة كوشايت .

ووقف الإجتماع على الجهود المبذولة لاستخراج الجواز والبطاقة القومية للمواطنين بتسهيل كافة العقبات التى تعترض سير العمل .

وإستمع وزير الداخلية خلال الإجتماع الى تقارير من رئيس هيئة الجوازات والسجل المدنى ومن مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة بالانابة ومن مدير شركة كوشايت حول المجهودات التى تصب بتوفير الجوازات والبطاقة القومية للمواطنين بالداخل والخارج بعد الإجراءات المتسارعة التي قامت بها وزارة الداخلية لتسليم المواطنين كافة معاملاتهم.

الخرطوم 18-8-2021 (سونا)