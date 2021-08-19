البرهان: القوات المُسلّحة ستظل حامية للشعب وراعية لمصالحه





أكد رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المُسلّحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، التزام القوات المُسلّحة بأن تظل حاميةً للشعب وراعيةً لمصالحه، وحيا شهداء الوطن والثورة، وقال “إن الفضل بعد الله يرجع للثورة المجيدة التي جعلت من هذا الواقع مُمكناً”.

وخاطب البرهان بمبنى القيادة العامة أمس، احتفال المجتمع المدني بأعياد القوات المسلحة السابعة والستين، بحضور أعضاء مجلسي السيادة والوزراء، بجانب رئيس هيئة الأركان وأعضاء الهيئة وقادة القوات الرئيسية والمفتش العام وقادة العمل السياسي وقيادات المجتمع وأهل الثقافة والرياضة ورجالات الدين الإسلامي والمسيحي.

وحيا الشعب السوداني، وأكد أن القوات المسلحة جزء أصيل منه ولم تكن فعلاً مختلفاً، ولفت إلى أنها تُمثل التنوُّع الذي يعبر عنه، وقدم نيابةً عنها الشكر للرعيل الأول من المدنيين والعسكريين، الذين أسّسوا لشراكات عديدة تلت تجربة الاستقلال التي كانت مرجعية، وخَصّ بالشكر الذين هبُّوا لنصرة القوات المسلحة بالفشقة.

وكان الاحتفال شهد تدشين أوبريت (الحصة وطن) الذي قدمته مجموعة من الفنانين كإهداء للقوات المسلحة، كما تضمّن بعض الكلمات من الحضور ورموز المُجتمع، واُختتم بتقديم الهدايا التذكارية للقوات المسلحة في شخص القائد العام ورئيس هيئة الأركان.

ويجئ الاحتفال ضمن فعاليات أعياد القوات المسلحة السودانية السابعة والستين تحت شعار (جيشٌ قوميٌّ لوطنٍ آمنٍ).

صحيفة الصيحة