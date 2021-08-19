النائب العام يتعهّد برفع حصانات المتهمين في بلاغات الشهداء





تعهّد النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود عثمان، بإزالة كافة العقبات التي تعترض سير الإجراءات في بلاغات الشهداء، بما فيها رفع الحصانات عن المتهمين المنتسبين للأجهزة النظامية المختلفة.

والتقى النائب العام، برئاسة مباني النيابة العامة أمس الأول، عدداً من أسر شهداء الثورة وممثلي الاتهام في الحق الخاص من المحامين، ووعد بإشراك أسر الشهداء في بناء قضاياهم ومشاركتهم عمليات التقصي والتحري والتحقيق في بلاغات الشهداء. ووصف قراره بتأسيس نيابة مُختصة بقضايا الشهداء في مقر نيابة مكافحة الفساد سابقاً وتفريغ وكلاء نيابات وكوادر مُساعدة للعمل فيها، بأنّه خطوة في إطار تحقيق العدالة والقصاص لشهداء الثورة. واعتبر محمود، المحامين جُزءاً من نيابة الشهداء وعمليات الإجراءات القانونية في مسائل المساعدة وتقديم الرأي الفني التي تُصب في اتجاه الأهداف المشتركة.

صحيفة الصيحة