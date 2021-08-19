حركة دؤوبة بميناء الخير في استقبال وتفريغ المشتقات البترولية





يشهد ميناء الخير ببورتسودان المتخصص في مناولة المشتقات البترولية هذه الايام حركة دؤوبة في استقبال وتفريغ المشتقات البترولية.

واوضح كابتن عثمان قرشي مدير ميناء الخير في تصريح صحفي ان المشتقات البترولية التي تم تفريغها خلال الاسبوع الحالي بلغت 85.999 طنا جازولين، بالاضافة الى تفريغ 8.296 طنا بنزين، وتفريغ 30.226 طنا من الفيرنس، هذا الى جانب تصدير 5000 طن من الايثانول الى اوروبا.

وأبان كابتن قرشي ان هنالك 7 ناقلات جازولين بحمولات مختلفة راسية خارج الميناء، وناقلة فيرنس حمولة 35.032 طنا في انتظار استكمال اجراءات دخول الميناء.

صحيفة الانتباهة