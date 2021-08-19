استقرار “الدولار” يؤدي إلى إنخفاض أسعار السيارات بالسودان





شهدت أسعار السيارات بالعاصمة الخرطوم إنخفاضاً كبير وعزا تاجر سيارات محمد حسن الانخفاض لاستقرار سعر “الدولار” الامريكي

وحسب الجولة التي قام بها موقع (الانتباهة اون لاين) سجلت أسعار بكاسي هايلكس حسب الموديلات بلغ موديل 21 “25مليار” جنيه، موديل 15 سجل “15.5”مليار جنيه، موديل 12 بلغ “12.5” مليار جنيه.

وكشفت الجولة إنخفاض في أسعار سيارة كوريلا موديل 17 بلغ سعرها “8”مليار جنيه، فيما سجل سعر توسان موديل “21 17.5″ مليار جنيه، بينما بلغ اكسنت مضلع موديل 15، 16” “5 مليار جنيه – “48” مليار جنيه، وسجل أكسنت (دبدوب) موديل 11″ 3″ مليار جنيه، وقال متعامل في سوق السيارات عن إختفاء سيارات نيسان باترول ولاندكروزر موديلات جديد لإرتفاع سعرها الذي يتراوح مابين (60 – 70) مليار جنيه.

الخرطوم : منى رضوان

صحيفة الانتباهة