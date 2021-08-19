اتجاه لتحويل اجزاء من المدارس الحالية للمرحلة المتوسطة





اكد الاستاذ معز فيصل الشيخ مدير الشؤون الادارية بوزارة التربية والتعليم جاهزية المدارس لأستقبال المرحلة المتوسطة هذا العام واشار في برنامج (كالآتي) بقناة النيل الازرق ان نفس المدارس الموجودة حاليا سيتم تحويلها للمتوسطة وقال ان هنالك تحدي كبير واجه الوزارة في طباعة الكتب وتصميمها وأعدادها مشيرا الى ان الوزارة تجاوزت التحدي وان الكتب في مرحلة الطباعة الان واضاف ان وزارة التربية تحتاج وقت لتقييم خطوات الاعداد للمرحلة المتوسطة وبعدها تحدد موعد بداية العام الدراسي مؤكدا ان العام الدراسي لايمكن ان ينطلق دون اكتمال طباعة ومراجعة الكتب الجديدة الخاصة بالمرحلة المتوسطة مشيرا الى ان الوزارة ستبدأ مرحلة تقييم الوضع نهاية هذا الاسبوع ومن ثم تعلن موعد بداية العام الدراسي واشار فيصل ان هنالك تسويف وتأخير كبير لمدة 6 اعوام منذ اعلان عودة المرحلة المتوسطة مما ساهم في تقليل جودة التعليم مشددا على ضرورة عودة المرحلة المتوسطة هذا العام .

صحيفة الانتباهة