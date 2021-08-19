تشكيل لجنة عليا لدعم ومؤازرة فريق حي الوادي نيالا





أصدر والي ولاية جنوب دارفور الاستاذ موسي مهدي اسحق قرارا ادارياً بتشكيل لجنة عليا لنفرة نادي حي الوادي نيالا المشارك في بطولة الكونفدرالية الافريقية هذا العام ممثلا للسودان. وقيد القرار (69) (بحسب سونا) تكون مهمة اللجنة العمل علي شحذ الهمم وإستقطاب الدعم المادي واللوجيستي للفريق وتهيئة المناخ الملائم للنادي، وتكوين لجان فرعية بالعاصمة والاقاليم وخارج البلاد سيما دول المهجر لجلب المنفعة العاجلة، ومراقبة ومتابعة كافة اللجان الفرعية والتواصل المستمر معها لتحقيق اهداف النفرة بالاضافة الى الرعاية الكامله لهذا الملف حتى يتكلل بالنجاح للمضي قدما في المنافسة . وجاء قرار تكوين اللجنة برعاية والي الولاية ورئاسة امين عام الحكومة ومناوبة الرئاسة بين قائد الفرقة (16)مشاة ورئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم نيالا ومقررية الاستاذ صلاح عبدالله عبدالرحمن سكرتير الاتحاد المحلي لكرة القدم وعضوية عدد قادة الاجهزة الامنية والشرطية وبعض من وجهاء المدينة ورجال المال والاعمال بالمدينة. وستباشر اللجنة عملها في اقرب وقت لوضع التصور النهائي لكيفية ادارة هذا الملف المهم .

الخرطوم (كوش نيوز)