الميرغني وهلال يؤكدان أهمية تعاون الفعاليات السياسية والمجتمعية





أكد نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل محمد الحسن الميرغني ورئيس مجلس الصحوة الثوري موسى هلال أهمية تعاون الفعاليات السياسية والمجتمعية في البلاد من أجل الحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته . جاء (بحسب سونا) خلال زيارة الحسن الميرغني لموسي هلال بمقر إقامته بالخرطوم، بحضور عدد من خلفاء الطريقة الختمية وقيادات وأعضاء الحزب ولفيف من المريدين . واستعرض اللقاء الأوضاع التي تمر بها البلاد وكيفية العمل المشترك لتجاوز الأزمات خاصة الاجتماعية ، وبذل الجهد المشترك لترسيخ التعايش السلمي والسلم الاجتماعي ونبذ خطاب الكراهية من خلال الاتفاق على مشروع وطني يؤسس لدولة المواطنة والقانون. واشاروا الي دور الادارات الاهلية والأحزاب التاريخية في أمن واستقرار البلاد . وتناول موسى هلال تاريخ الحزب الاتحادي الوطني ودوره في حماية البلاد من التشتت والانفلات باعتباره حزب الوسطية والجماهيرية والاستقلال. من جهة اخرى اكد حاكم اقليم دارفور مني اركو مناوي أهمية مشاركة الاصل في الفترة الانتقالية لما يتمتع به الحزب من تاريخ وطني كبير وقاعدة جماهيرية واسعة، وقدم حاكم إقليم دارفور الدعوة للحسن الميرغني لزيارة الإقليم ، وذلك عبر مكالمة هاتفية مع نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل الحسن الميرغني. وهنأ الميرغني مناوي بتنصيبه حاكما لاقليم دارفور مؤكدا دعمه للحاكم حتى تحقيق أهدافه في تنمية وتطوير الإقليم ووعد الحسن بزيارة الإقليم قريبا.

الخرطوم (كوش نيوز)